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Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez recibe a ministros de Colombia para abordar agenda de seguridad y energía

Delcy Rodríguez recibe a ministros de Colombia para abordar agenda de seguridad y energía

La mesa energética contó con la participación del ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, acompañado del presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa.

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