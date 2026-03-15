Ministro Benedetti sobre su posible candidatura a la Alcaldía de Barranquilla: “Tengo ganas”

Aunque todavía queda más de un año para el fin de la vigencia de Alejandro Char como alcalde de Barranquilla, en esta ciudad ya se discuten los candidatos para relevarlo debido a las declaraciones del actual ministro de Interior, Armando Benedetti, en las que dice que tiene ganas de probar suerte en la lucha por la administración distrital.

Sus palabras fueron dichas al salir de una reunión social privada convocada por el Pacto Histórico en el norte de Barranquilla, puntualmente por el senador Pedro Flórez, y a la que asistieron los representantes Jaime Santamaría, Andrea Varga y muchas más personalidades de esa coalición.

Del encuentro Benedetti señaló que el “futuro siempre es bienvenido si trae buenos augurios”.

“Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan. Todo depende del pacto histórico, de lo que vayan a hacer, porque ellos son los dueños de los votos. Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno. Eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char. Pero ya es hora de poner a Barranquilla que sea cosmopolita. Tiene que ser la primera ciudad de Colombia, del Caribe. No hablo del Caribe colombiano, hablo del mar internacional. Y de eso sé bastante porque es con políticas nacionales y públicas”, dijo a los medios de comunicación.



El ministro de interior, Armando Benedetti, no descartó desde Barranquilla lanzarse como candidato para la alcaldía de esta ciudad en 2027. De hecho, fue invitado y recibido entre aplausos bajo ese rótulo en una reunión social privada convocada por el senador Pedro Flórez. pic.twitter.com/VKmbxt644G — Blu Caribe (@BLUCaribe) March 15, 2026

“Fui invitado a una reunión social donde están los senadores Agmeth Escaf, Orlando de la Hoz, Pedro Flórez y los representantes Jaime Santamaría, Andrea Vargas y el concejal Recer Lee Pérez, líderes como Reiner Angulo, Natalie Álvarez, el rector de la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe y los principales líderes del Pacto Histórico en Barranquilla. Como siempre hay unos…, aquí no se ha hablado de política ni de estrategia ni de trabajo, así un tonto crea que sí y se ría. Algunos sí hablaron del futuro lejano del 2027. El futuro siempre es bienvenido si trae buenos augurios”, escribió además en sus redes sociales.

De hecho, a su llegada al hotel Marriot fue recibido entre aplausos y bajo el rótulo de “el futuro alcalde de Barranquilla”. Así se puede ver en los varios videos que han circulado por las redes sociales.

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Para el funcionario la decisión está “prácticamente tomada”, aunque prefirió no hablar aún sobre las propuestas que tendría de llegar al mando de la ciudad.