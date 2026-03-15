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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ministro Benedetti sobre su posible candidatura a la Alcaldía de Barranquilla: “Tengo ganas”

Ministro Benedetti sobre su posible candidatura a la Alcaldía de Barranquilla: “Tengo ganas”

El actual ministro de interior escribió por sus redes sociales que el “futuro siempre es bienvenido si trae buenos augurios”.

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