Mininterior Armando Benedetti: “Hay garantías de que se puede votar en todo el país”

En una jornada electoral crucial para el futuro de Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó un parte de tranquilidad al inicio de las votaciones. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el jefe de la cartera informó que se ha realizado un monitoreo constante en los 32 departamentos del país desde el pasado lunes para asegurar el correcto desarrollo de los comicios

Según el reporte ministerial, el presidente Gustavo Petro participará en la apertura de las urnas en la Plaza de Bolívar antes de ejercer su derecho al voto en la mesa uno



Un país con plenas garantías y sin presiones armadas

El ministro Benedetti fue enfático al declarar que, tras el seguimiento realizado, "hay garantías de que se puede votar en todo el país"

Esta seguridad se fundamenta en la activación del "Plan Democracia", una estrategia coordinada que se puso en marcha hace un año con el objetivo de asegurar la transparencia y el orden en la jornada

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha recibido informes que indiquen presiones por parte de grupos armados para torpedear el proceso electoral en ninguna zona del territorio nacional



Para las 9 de la mañana, se programó una reunión con el registrador, el procurador y el ministro de Defensa para verificar que el 100% de las mesas operen con normalidad



Cifras históricas en la lucha contra la compra de votos

Uno de los puntos más destacados por las autoridades es la ofensiva contra la corrupción electoral. La Policía Nacional reportó un balance de 35 casos de incautación de dinero, sumando un total de 3.626 millones de pesos, y la captura de 56 personas

Benedetti calificó estas cifras como "históricas" y las atribuyó a una orden directa del presidente Petro para combatir la compra de votos

No obstante, el ministro advirtió que esta cantidad es "pírrica" en comparación con la magnitud de recursos que circulan ilegalmente en las elecciones

Las autoridades mantienen una vigilancia especial sobre los denominados "mochileros", quienes suelen apostarse en las esquinas de los puestos de votación para realizar transacciones ilícitas



Contingencia climática y manifestaciones del 8 de marzo

El Gobierno también ha diseñado planes de contingencia para enfrentar desafíos logísticos y sociales. Ante las fuertes lluvias en el norte del país, particularmente en Montería y Córdoba, la Registraduría ha contemplado un "Plan B" para reubicar aproximadamente 20 puestos de votación si las inundaciones lo hacen necesario

Paralelamente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se han previsto manifestaciones en Bogotá y las principales ciudades

El ministro Benedetti aseguró que estas movilizaciones tienen rutas definidas que no interferirán con el acceso a las urnas, permitiendo que tanto la protesta social como el ejercicio del voto se desarrollen en armonía



Desafíos en la judicialización y transparencia

A pesar de los éxitos en las capturas por delitos electorales, el ministro expresó su preocupación por la celeridad con la que algunos capturados recuperan su libertad. Sugirió que en algunas regiones podría existir una cercanía indebida entre autoridades locales (como policías o fiscales) y grupos políticos, lo que entorpece la acción de la justicia

Benedetti subrayó que el control policial debe mantenerse durante toda la jornada, dado que los intereses individuales de los candidatos al Congreso suelen incentivar el movimiento de dineros ilícitos hasta el cierre de las mesas..

