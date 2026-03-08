En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Mininterior Armando Benedetti: “Hay garantías de que se puede votar en todo el país”

Mininterior Armando Benedetti: “Hay garantías de que se puede votar en todo el país”

Según el reporte ministerial, el presidente Gustavo Petro participará en la apertura de las urnas en la Plaza de Bolívar antes de ejercer su derecho al voto en la mesa uno

Publicidad

Publicidad

Publicidad