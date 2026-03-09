Bancada Caribe fortalece presencia en Senado; aumenta cinco curules y recupera terreno perdido

El incremento en la participación de votantes en la región Caribe hizo la diferencia para la obtención de curules para la costa norte colombiana, siendo que se pasó de tener 27 a 32 escaños en el Senado, lo que significa un aumento en cinco representaciones.

Si bien fue clave el incremento en más de un 12% en la asistencia a las urnas, donde pasamos de 4 millones y medio de sufragantes en 2022 a 5 millones cien mil este domingo; también la organización política en los territorios fue vital para este resultado que lleva a la región a recuperar los números que obtuvo para las elecciones de 2018.

Fuerzas partidistas que se consolidan

Por una parte, fue relevante el avance del Pacto Histórico, lo que permitió la entrada en su lista de por lo menos seis senadores de la Costa. Entre estos se encuentra Pedro Flórez, Carmen Caicedo (hermana de Carlos Caicedo), Alex Flórez, Agmeth Escaff, Deisy Johana Osorio y Orlando de la Hoz. Esto significa el doble de lo conseguido para la región en 2022, cuando solo se tuvieron a tres costeños entre las 20 curules ganadoras del Pacto.



"Es un logro importante para esta colectividad, tenemos un buen número de representantes desde el Caribe y eso se reflejará en nuestra gestión. Es la voluntad de la gente la que habla y da cuenta de lo que el país pide y necesita en estos momentos", manifestó el senador Flórez, quien fue segundo en la lista.

Le sigue con igual número de curules el partido Liberal, el cual alcanzó las seis curules también desde la región Caribe, de la mano de Lidio García (Bolívar), Yessid Pulgar (Atlántico), Camilo Torres (Atlántico), Laura Fortich (Atlántico), Fabio Amín (Córdoba) y Héctor Olimpo (Sucre).

Consecutivamente está el partido de La U con cinco curules, que recaen en Jhon Moisés Besaile, Ana Paola García Soto, Antonio Correa, Alfredo Deluque y José Alfredo Gnecco. Con igual número quedó Centro con la elección de Carlos Meissel, Claudia Margarita Zuleta, Enrique Cabrales, María Angélica Guerra y Honorio Henríquez.

Así mismo está la representación para el Partido Conservador con David Barguil, Nadya Blel, Wadith Manzur y Carlos Daniel Pienda. Por el lado de Cambio Radical está Gonzalo Baute, Didier Lobo y David Arana. Por último, Alianza Verde logró una curul desde el Caribe con José Macea.