Bancada Caribe fortalece presencia en Senado; aumenta cinco curules y recupera terreno perdido

Bancada Caribe fortalece presencia en Senado; aumenta cinco curules y recupera terreno perdido

Todos los departamentos de la región aumentaron su presencia, menos Magdalena, que perdió una curul.

Un hombre emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones regionales en Caracas el 25 de mayo de 2025.
Foto: AFP
Por: Vanessa Saldarriaga
Actualizado: 9 de mar, 2026

