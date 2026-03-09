Antioquia pierde participación en el Senado: pasó de 14 a 9 curules

La nueva conformación del Senado de la República dejó varios nombres paisas conocidos en los pasillos de la capital de Colombia y que en la jornada electoral se aseguraron otros cuatro años en el Congreso.

La bancada antioqueña en el Senado se redujo de manera significativa, se perdieron seis curules, dos del Partido Conservador, una del Pacto Histórico, una Liberal, una del Partido Comunes y una del Partido de la U.

El Centro Democrático mantiene su liderazgo, con cinco curules. Llegan de la Cámara de Representantes al Senado Hernán Cadavid y Juan Espinal, acompañados de Esteban Quintero que repite y como nuevas Julia Correa y María Clara Posada.

"Gracias Colombia por su respaldo, por su confianza y por caminar a nuestro lado en este momento tan importante para nuestra patria. Su apoyo nos llena de fuerza y de esperanza. Prometo desde el corazón no defraudarlos y seguir trabajando todos los días por el país que soñamos”, indicó el senador Esteban Quintero, en sus redes sociales.

Por su parte, Hernán Cadavid, quien llegará al Congreso de la República, luego de la votación de más de tres millones que logró el Centro Democrático, dijo:

"Gracias Colombia. Llegamos al Senado de la República. El trabajo y la tarea continúan”.

Gracias Colombia 🇨🇴

Llegamos al Senado de la República



Además, hay que hablar de María Eugenia Lopera, del Clan de Julián Bedoya,que logró la tercera mejor votación al Senado del Partido Liberal con 126.000 votos, lo que le asegura otra vez el cupo en el Congreso, luego de su paso por la Cámara de Representantes en donde apoyó la Reforma a la Salud, pasando por encima de su jefe político, Cesar Gaviria.

Quien salió a felicitarla fue el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X:

“Felicito a María Eugenia Lopera, ojalá se respire en Colombia una nueva María Cano”. Al lado de Lopera, llega como nueva opción del liberalismo el ex alcalde de Sabaneta, Santiago Montoya.

Quien sigue fue la polémica Isabel Zuleta, la senadora involucrada en el ‘tarimazo’ que hizo Gustavo Petro en la ciudad de Medellín, que mantendrá su curul y se espera cuál será su rol dentro del Gobierno nacional con la llegada del nuevo presidente de Colombia el 7 de agosto.

Como otra novedad llega del clan del exsenador Carlos Andrés Trujillo, cuyo fortín está en Itagüí, Daniel Restrepo, que logró la curul del Partido Conservador en Antioquia, cuya publicidad se encontró en un carro donde se movilizaba el escolta del actual secretario de la Cámara de Representantes Jaime Luis Lacouture, en una vía de la Guajira.

La bancada antioqueña con Cámara y Senado quedó con 26 congresistas, 17 representantes y 9 senadores. La mayoría del Centro Democrático.