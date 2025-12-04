Con aspiraciones al Senado de la República, Juan Baena renuncia al Concejo de Bogotá

Se conoce el segundo nombre de un concejal que renuncia al concejo de Bogotá con aspiraciones a Senado de la República para las elecciones legislativas del 2026. La decisión fue presentada ante la plenaria en el recinto Los Comuneros y aprobada por los 44 concejales.

“Es desde esa convicción, y después de una reflexión seria y honesta, que presento ante ustedes mi renuncia irrevocable a la curul del Concejo de Bogotá, con efectos a partir del 5 de diciembre del presente año", escribió el concejal en la carta de renuncia.

Baena, quien presidió el Concejo en 2024 deja el cargo tras dos periodos en los que logró consolidar una agenda enfocada en movilidad sostenible, control a obras de valorización y trabajo con poblaciones vulnerables, incluidos cuidadores y personas con discapacidad. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la exención del pico y placa para vehículos híbridos y eléctricos durante las administraciones de Claudia López y Carlos Fernando Galán.

En su discurso de despedida, Baena expresó su “eterna gratitud” a los bogotanos y afirmó que deja el Concejo “con la convicción del deber cumplido”. Recordó que llegó a la corporación con cerca de 50.000 votos —la cifra más alta del Nuevo Liberalismo en 2023 y la tercera más elevada de toda la corporación— y aseguró que su aspiración al Senado responde a la intención de llevar a nivel nacional una política “constructiva, moderna y no polarizante”.



En la sesión de plenaria del Concejo de Bogotá que se llevará acabo el jueves 4 de diciembre se espera que el expresidente del concejo oficialice si renuncia irrevocable frente a los demás cabildantes.