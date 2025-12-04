En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Con aspiraciones al Senado de la República, Juan Baena renuncia al Concejo de Bogotá

Con aspiraciones al Senado de la República, Juan Baena renuncia al Concejo de Bogotá

Oficialmente, el concejal y expresidente del concejo, Juan Baena, radicó su renuncia irrevocable para aspirar a una curul en el Senado de la República para la elecciones legislativas del 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad