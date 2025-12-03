Senador Castellanos votó negativo ponencia de archivo de la tributaria que él mismo firmó

En la sesión de este miércoles, 3 de diciembre, en las comisiones económicas del Congreso para continuar la discusión de la ley de financiamiento o reforma tributaria, finalmente las tres comisiones que quedaron pendientes de votar la ponencia de archivo presentada por 10 senadores de la comisión tercera, pudieron expresar su voluntad.

En la Comisión Cuarta de Cámara, la ponencia de archivo fue negada con 10 votos por el No y 6 votos por el Sí; en la Comisión Cuarta de Senado, la ponencia de archivo fue aprobada con 8 votos por el Sí y 4 por el No, y en la Comisión Tercera del Senado, la ponencia de archivo fue aprobada por 11 votos por el Sí y 3 por el No.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que uno de los votos en contra del archivo fue del presidente de la Comisión Tercera de Senado, el senador por la ASI Jairo Castellanos.

Castellanos fue uno de los congresistas que suscribió la ponencia de archivo y luego decidió ir en contra de lo que había firmado. Incluso, llama la atención que cuando fue elegido presidente de la célula legislativa en julio de este año, en su discurso de posesión había prometido “sepultar” la reforma.



#EnDesarrollo Este es el momento en el que el senador de la ASI y presidente de la Comisión Tercera, Jairo Castellanos, votó en contra de la ponencia de archivo de la reforma tributaria que el mismo firmó. Cuando fue elegido presidente de la comisión aseguró que “El país no está… pic.twitter.com/Zu19JzWOxC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 4, 2025

“El país no está para otra reforma tributaria (…) le daremos cristiana sepultura”, afirmó Castellanos el 22 de julio de 2025.