En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Vuelos hacia Venezuela
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / "Tenemos los votos para hundir la reforma tributaria": senador Juan Felipe Lemos

"Tenemos los votos para hundir la reforma tributaria": senador Juan Felipe Lemos

Lemos dijo que ni siquiera con el voto de Paulino Riascos se salvaría la reforma tributaria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad