"Tenemos los votos para hundir la reforma tributaria": senador Juan Felipe Lemos

La reforma tributaria, que busca recaudar 1,6 billones de pesos, enfrenta uno de sus momentos más críticos en el Congreso. Así lo advirtió el senador Juan Felipe Lemos, quien aseguró que el proyecto está prácticamente condenado al archivo, incluso si el gobierno lograra sumar el voto del senador Paulino Riascos, considerado por algunos como una de las posibles fichas de negociación política.

En diálogo con Mañanas Blu, Lemos fue contundente al señalar que la reforma carece del respaldo necesario en las comisiones económicas del Senado, donde —según él— se concentra la mayor resistencia a la iniciativa presentada por el Gobierno nacional.

“Ni siquiera votando él con el gobierno podrían salvarla”, afirmó el legislador, marcando distancia frente a la posibilidad de un eventual giro en la postura de Riascos.



Mayoría en contra dentro de las comisiones económicas

Para el senador, el escenario es claro: en la Comisión Cuarta —y también en la Tercera del Senado— existe una mayoría suficiente para hundir la propuesta fiscal. Lemos enumeró uno a uno los nombres de quienes se oponen a la reforma, resaltando que se trata de decisiones públicas, firmes y sin posibilidad de reversa.

“Tenemos cerca de siete u ocho votos que no van a cambiar de opinión”, aseguró. “No van a cambiar de opinión los del Centro Democrático; no va a cambiar de opinión el senador Abraham de Cambio Radical; Sami Merheg del Partido Conservador; y Angélica Lozano, que ya advirtió públicamente que votará negativa la reforma”, añadió.



El propio Lemos reiteró que su voto ha sido coherente durante los últimos años y que mantendrá su posición. A esto sumó la postura del senador Johnny Besagli, quien —según el entrevistado— ya no respalda las iniciativas del Gobierno.

Según esta correlación de fuerzas, la derrota estaría prácticamente sellada: “Nosotros tenemos los votos para hundir esa reforma”, concluyó.



Una reforma tributaria disfrazada

Uno de los puntos centrales de la explicación de Lemos fue su rechazo a la estructura del proyecto, al que calificó como una reforma tributaria disfrazada de ley de financiamiento. Para él, los cerca de 96 artículos del texto demuestran que el verdadero objetivo es aumentar impuestos bajo una fórmula que califica de equivocada.

“Es la misma fórmula de la reforma de Ocampo”, expresó. “Buscaron aumentar los impuestos existentes, crear unos nuevos e imponer cargas excesivas al sector productivo del país”, complementó.

Lemos atribuye la caída del recaudo tributario a la pérdida de confianza del sector productivo y al incremento de cargas que, según afirma, motivan a los contribuyentes a buscar estrategias alternativas o modificar su comportamiento fiscal.



Dilación del trámite: estrategia del Gobierno

Consultado sobre las razones por las cuales el Gobierno y sus congresistas aliados estarían dilatando el trámite del archivo, Lemos señaló que se trata de una maniobra para ganar tiempo y tratar de revertir algunos votos, especialmente en las comisiones del Senado. “Le están dando tiempo al Gobierno nacional para ver si tienen la capacidad de movilizar el aparato estatal y voltear algunos votos”, afirmó.

El senador también comparó la actitud de las Cámaras: mientras en la Cámara de Representantes —según él— ha habido un apoyo casi automático a las iniciativas del Ejecutivo, en el Senado la resistencia es evidente y sólida.



Críticas al manejo del quórum y al presidente de las Comisiones Económicas Conjuntas

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Lemos criticó duramente la actuación del presidente de las Comisiones Económicas Conjuntas, Wilmer Castellanos, tras haber levantado la sesión por falta de quórum.

“Fue un acto de profundo acomodamiento”, señaló. “Aquí en Antioquia le diríamos es un lamebolas de solemnidad”, expresó, aunque aclaró que su crítica no buscaba descalificar la defensa de posiciones del Gobierno, sino exigir equilibrio en el manejo de una discusión de trascendencia nacional.

Lemos recordó que la sentencia C-420 de 2024 establece que si una sola de las comisiones votaba a favor del archivo, la ley de financiamiento debía considerarse automáticamente archivada, lo que —según él— justifica su indignación frente a la manera como se condujo la sesión.

