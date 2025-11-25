Ponencia de archivo tiene a la reforma tributaria a punto de hundirse en el Congreso

El senador Efraín Cepeda anunció que ya se radicó una ponencia de archivo con diez firmas de 17 posibles en la Comisión Tercera del Senado. Aunque esta ponencia inicial podría no prosperar en la primera votación, la ponencia oficial, conocida como la "de gobierno" o "de mayorías," quedaría inmediatamente negada si tan solo una de las cuatro comisiones necesarias la rechaza. Según Cepeda, contar con 10 de 17 votos es suficiente para negar la totalidad de la reforma tributaria.

La reforma ha sido criticada por golpear directamente el bolsillo de las clases medias y bajas de la población. Un ejemplo clave es el aumento del impuesto al carbono, que tiene una incidencia directa en la canasta familiar al elevar los costos de transporte y producción. Además, el incremento tributario dispararía los precios de la gasolina y el ACPM, afectando directamente a los 12 millones de motos que, en cifras redondas, son utilizadas por las clases más bajas en Colombia.



Gasto vs. inversión

Una de las principales objeciones de la oposición radica en la destinación de los 16 billones de pesos, que, según el senador Cepeda, no se buscan para inversión, sino directamente para el gasto. Cepeda señaló que el déficit fiscal se incrementaría del 5.1% al 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, el senador cuestionó la necesidad de estos fondos, recordando que el Gobierno Nacional no ha ejecutado 85 billones de pesos del presupuesto hasta el mes de octubre de este año, y 80 billones el año pasado. Esta falta de ejecución se atribuye a un afán recentralizador, donde el gobierno prefiere guardarlos en lugar de girarlos a los entes territoriales (gobernadores y alcaldes) para su ejecución.

Cepeda detalló que el dinero se utilizaría para engrosar el gasto, que crecerá en 37 billones de pesos entre este año y 2026, mientras que la inversión solo crecerá en menos de 5 billones. La evidencia de este gasto excesivo son las aproximadamente 500.000 a 550.000 Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) inoficiosas que se han incrementado, cuya "única función es participar en los certámenes electorales de marzo y mayo".



Advertencias económicas

Respecto a las advertencias del presidente Petro y el ministro Benedetti sobre una posible crisis financiera si la reforma se hunde, el senador Cepeda replicó que el gobierno debe dejar de mentir al país y, en cambio, "apretarse el cinturón" recortando los gastos de funcionamiento desbordados, en lugar de impactar la inversión o los programas sociales.



Cepeda alertó sobre dos riesgos específicos de la reforma:

1. Afectación a rentas departamentales: El aumento de impuestos a licores y tabaco beneficia exclusivamente a las arcas de la nación, no a los departamentos que dependen fuertemente de estas rentas (por ejemplo, Chocó depende en un 82%). Esto provocaría un disparo del contrabando, que hoy ya alcanza el 22% en licores.

2. Riesgo de crisis financiera: La propuesta de imponer un impuesto sobre la renta del 50% (llegando al 65% con dividendos) a sectores estratégicos como el extractivo y el financiero dispararía inmediatamente las tasas de interés en tarjetas de crédito y microcréditos. Estas tasas altas golpearían a las Mipymes, causando quiebras y, potencialmente, una crisis financiera similar a la de 1998-2000.

Finalmente, el senador advirtió sobre el denominado "plan B" que circula en el Congreso, calificándolo como un "caramelo envenenado" o un señuelo. Temió que, si se aprueban las propuestas amables en comisiones, el gobierno usaría las plenarias de Senado y Cámara para reintroducir por la puerta de atrás los impuestos que fueron negados previamente.

Escuche aquí la entrevista: