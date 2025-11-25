Traslados masivos: advierten sobre riesgo fiscal si reforma pensional fracasa

La incertidumbre sobre la reforma pensional se prolonga hasta el próximo año luego de que la votación en la Corte Constitucional terminara en empate, forzando la designación de un conjuez (juez temporal) para definir si la ley es declarada exequible (constitucional) o inexequible. Esta dilación se produce después de que la Corte esperara más de un año para tomar una decisión, un tiempo que el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, considera que excede el plazo definido por la norma interna de la institución.



El empate en la Corte y el nombramiento del conjuez

Dussán sugirió que existe una marcada "definición política" en este debate, originada por la confrontación entre los sectores representados por el presidente Petro y la oposición, que ha demandado la reforma en múltiples ocasiones. Además, indicó que el magistrado Ibáñez, cuya ponencia inicial pedía declarar la ley inexequible, tiene una "postura política" y ha actuado como vocero de un sector, enfocándose en el procedimiento y no en el texto de la ley, el cual no ha cambiado ni una coma.



La Incertidumbre de los traslados y la alerta de Asofondos

A pesar de la dilación, el Artículo 76 de la Ley 100 sigue vigente por decisión de la Corte (9-0), permitiendo que las personas se trasladen tranquilamente entre fondos privados y Colpensiones. Al respecto, Colpensiones está preparado para recibir más afiliados y ha visto un aumento en las cotizaciones y la afiliación de jóvenes y mujeres.

No obstante, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, expresó preocupación por el efecto de estos movimientos. Al cierre de octubre, cerca de 110,000 personas se habían trasladado de fondos privados a Colpensiones, movilizando aproximadamente 25 billones de pesos. Asofondos ha enviado dos cartas a la Corte Constitucional solicitando la modulación del fallo, independientemente de su dirección.

Velasco explicó que si la reforma se declara inexequible, el único piso legal vigente es la Ley 100, la cual obligaría a que estos recursos trasladados se envíen a Colpensiones. Esta situación es alarmante para Asofondos porque Colpensiones es un "vehículo de recursos" que no ahorra, y transferir estos 25 billones de pesos para pagar pensiones actuales "desfinancia las pensiones futuras", generando un aumento en el pasivo pensional y mayor insostenibilidad fiscal. Aunque el monto es grande, Velasco aclara que no implica un riesgo de quiebra para los fondos, cuyos activos totales superan los 500 billones de pesos.



El bono solidario

Respecto al bono solidario prometido por el gobierno para 3 millones de adultos mayores en pobreza extrema ($230,000 - $240,000 pesos al día), Andrés Velasco aclaró que este programa no depende de la reforma pensional. El bono es un programa de gobierno cuyo costo anual es de 7 billones de pesos, de los cuales 6 billones provienen directamente del Presupuesto General de la Nación asignado al Departamento de Prosperidad Social.

Jaime Dussán confirmó que, si la ley llegara a ser constitucional, parte de los recursos para este auxilio saldrían del pilar solidario, pero también afirmó que ya se hicieron los "contracréditos" necesarios en el presupuesto para pagar la pensión a partir de noviembre a 3.2 millones de personas.



