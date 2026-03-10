Fiscalía retira la medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez

La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, al considerar que no contaba con sustento procesal suficiente para respaldarla.

La audiencia de imputación de cargos, en la que se les atribuyen los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, fue aplazada luego de que Guerrero no se conectara a la diligencia y manifestara que aún no ha logrado contratar un abogado de confianza que asuma su defensa.

El proceso judicial está relacionado con presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos que habrían sido utilizados para aspirar a un cargo en el Gobierno nacional.

Según la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, la investigación señala que los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable atribuidos a Guerrero habrían sido emitidos sin que se cumplieran los requisitos académicos exigidos por la ley.



En desarollo...