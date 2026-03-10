En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía retira la medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez

Fiscalía retira la medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez

El proceso judicial está relacionado con presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos que habrían sido utilizados para aspirar a un cargo en el Gobierno nacional.

Destituyen a funcionarios de la Fundación San José por caso Juliana Guerrero
La Fundación San José estuvo en el ojo del huracán por caso Juliana Guerrero
Foto: Blu Radio / Fundación San José
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad