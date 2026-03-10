Alertan por aumento en multa de $1.266.000 que imponen a motociclistas por práctica común

Las autoridades de tránsito en Bogotá están intensificando los controles contra una conducta que se ve casi que a diario entre motociclistas: circular por andenes, ciclorrutas, puentes peatonales o zonas verdes.

Aunque para algunos conductores puede parecer ya una actitud normal, se trata de una infracción que es sancionada con multa y la inmovilización del vehículo.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que ha reforzado los operativos de vigilancia para evitar la invasión de espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas, debido al riesgo que esta práctica representa para los usuarios más vulnerables de la vía, y ya ha aumentado un 84 % la imposición de comparendos en menos de 2 meses de 2026.

¿Cuál es la multa por circular por andenes?

La conducta está sancionada por el Código Nacional de Tránsito bajo la infracción D05, que aplica a quienes conduzcan vehículos sobre zonas no autorizadas para la circulación motorizada.



Esta infracción se configura cuando un conductor circula por lugares como:



Aceras o andenes

Vías o zonas peatonales

Separadores viales

Zonas verdes

Bermas o demarcaciones de canalización

Ciclorrutas o vías exclusivas para vehículos no motorizados

Para 2026, la sanción corresponde a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $1.266.101 según el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB) fijada por el Ministerio de Transporte.

No obstante, si el conductor realiza el curso pedagógico y paga dentro de los plazos establecidos, la multa puede reducirse a cerca de $633.000.

Además de la multa, en el caso de las motocicletas la autoridad puede ordenar la inmovilización del vehículo, hasta que se pague la sanción o se resuelva el proceso correspondiente.

¿Cuánto han aumentado los operativos contra esta práctica?

Las autoridades han incrementado las acciones de control en distintos puntos de la ciudad.

Durante 2025 se programaron 1.409 operativos dirigidos a motociclistas, que dejaron como resultado 17.650 comparendos por circular en espacios peatonales.

En 2026 la tendencia continúa. Con corte al 19 de febrero, ya se habían programado 389 operativos, en los que se impusieron 3.306 comparendos por esta conducta.

Según la Secretaría de Movilidad, esto representa un aumento del 84 % en los comparendos notificados en vía durante el primer bimestre, frente al mismo periodo del año anterior.

¿Dónde se están concentrando los controles?

Los operativos se están realizando principalmente en lugares donde es más común que motociclistas utilicen espacios destinados a peatones para evitar el tráfico.

Entre los puntos de control se encuentran:



Andenes y zonas peatonales

Ciclorrutas

Puentes peatonales

Separadores viales

Zonas verdes

Las autoridades recuerdan que estos espacios están diseñados para la movilidad segura de peatones y ciclistas, por lo que su invasión por vehículos motorizados no solo representa una infracción, sino también un riesgo de accidentes.