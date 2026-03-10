Piden celeridad en la búsqueda de un docente de la UdeA que está desaparecido

A días de cumplirse cuatro meses de su desaparición, universidades en Antioquia piden a las autoridades celeridad en las investigaciones para ubicar al profesor que se presume cayó al río en Uramita. El hombre viajaba en su moto al funeral de su abuela cuando se perdió su rastro.

En una carta firmada por los rectores Héctor Iván García y Alejandro Villa, desde la Universidad de Antioquia y el ITM pidieron a la comunidad y a las autoridades que no haya olvido por el caso del profesor Daniel Fernando Higuita Borja, docente en las áreas de astrofísica en ambas instituciones y del que no se tiene rastro desde el 19 de noviembre pasado.

Puntualmente, como universidades públicas, le pidieron a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional de Colombia, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Uramita que mantengan activa y priorizada la búsqueda. Y es que la desaparición del docente completará pronto cuatro meses y por ello su familia, sus estudiantes y sus colegas continúan esperando respuestas.

Por ahora, la única certeza que tienen es que ese día, Higuita Borja salió solo, en su motocicleta, para acompañar a su familia a Uramita para el entierro de su abuela. Según narran sus familiares, su idea era regresar al día siguiente a Medellín a dictar clase.



“Yo no me puedo quedar, los muchachos están en parciales. Yo tengo que dar clase mañana a las 8:00 de la noche”, le dijo a su papá. Su hermana, Leidy Jhoanna Higuita Borja, pidió a las autoridades actuar frente a lo que le sucedió al profesor.

“Aún no tenemos ninguna señal de él, no tenemos respuesta de la Fiscalía. Aún no tenemos mayor indicio de qué pasó con él. Vimos por cámaras que él había ingresado al pueblo a las 5:40 y de ahí en adelante no supimos nada más. Tenemos también pendiente una información desde Movistar. Su última ubicación y última llamada por la cual tampoco tenemos ninguna respuesta”, agregó.

A las 5:50 de la tarde llamó para avisar que ya había tanqueado y que salía hacia la vereda, pero esta fue la última comunicación directa que confirmó que estaba con vida, pues el docente nunca llegó a su destino. Su hermana lamentó que su sobrina no tenga noticias de lo único que le quedaba, pues su madre murió.

Al día siguiente comenzaron a buscarlo por la ruta que debía recorrer, pero no encontraron la moto ni tampoco su cuerpo. Lo único que apareció fueron objetos que iban dentro del baúl del vehículo, ubicados al borde de la carretera, cerca de un abismo que da al río.

“La comunidad educativa y su familia requiere avances en la investigación y recibir información que permita conocer el estado del proceso. Seguiremos acompañando a su familia y nos declaramos en permanente disposición para coadyuvar en la obtención de respuestas”, concluye la carta conjunta de estas instituciones.