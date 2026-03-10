Se mantiene crisis humanitaria en Antioquia: 448 desplazados en 4 municipios por violencia

Sigue la crisis humanitaria en Antioquia: más de 400 desplazados no han podido retornar a sus hogares en cuatro municipios. Los enfrentamientos entre ilegales y el uso de drones con explosivos son las principales causas del drama de más de cien familias.

Segovia, Anorí, Remedios y Yondó siguen siendo los municipios epicentro de grandes desplazamientos de las comunidades, ante los enfrentamientos que sostienen los grupos armados ilegales, que incluso, atemorizan a la población por el uso de drones con explosivos.

Según confirmó la Gobernación de Antioquia si bien no todos los desplazamientos comenzaron al mismo tiempo, incluso algunos vienen desde el año anterior, en este momento el balance es de 448 personas desplazadas, las cuales conforman 124 familias.

Un grupo de 22 son de las veredas Jagua, San José del Pescado y Arenales de Segovia; además de Las Palmas y Montefrío; otros son de Puerto Matilda, en Yondó, de Tamar Bajo, en Remedios y de las veredas Moreno Cano, Providencia y la Triana, estas últimas llegaron al casco urbano de Anorí.



El secretario de Seguridad, Luis Martínez, aseguró que precisamente este fue uno de los temas que se abordó en el último comité de garantías electorales, con presencia del ministro de Defensa Pedro Sánchez, para pedir una intervención especial en el Nordeste del departamento.

“Le hicimos saber al Ministerio de la Defensa los altos mandos militares que ante remedios Segovia y Yondó se requiere un trabajo articulado, contundente, con capacidades del orden nacional para poder eliminar la amenaza que allí se presenta que no es más que el enfrentamiento permanente entre estructuras de narcotraficantes por el control de las rentas ilegales”, aseguró.

Para el caso de la vereda Montefrío de Segovia hay que decir que también se reportó recientemente el desplazamiento de al menos 11 personas que salieron rumbo al casco urbano del municipio debido a las amenazas de grupos delincuenciales como las disidencias, ELN y Clan del Golfo.

Por lo pronto, Martínez reiteró que en la zona afectada por los enfrentamientos ya hace presencia el Ejército, buscando consolidar el territorio, mientras que las familias afectadas están siendo atendidas por parte de la Gobernación de Antioquia, en coordinación con las alcaldías municipales de estas localidades.