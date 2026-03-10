En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Se mantiene crisis humanitaria en Antioquia: 448 desplazados en 4 municipios por violencia

Se mantiene crisis humanitaria en Antioquia: 448 desplazados en 4 municipios por violencia

Los enfrentamientos entre ilegales y el uso de drones con explosivos son las principales causas del drama de más de cien familias.

