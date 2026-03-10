Ejército incauta elementos y explosivos a las Disidencias de 'Calarcá' en San Andrés de Cuerquia

Las autoridades en Antioquia mantienen las operaciones contra la estructura de las Disidencias de alias 'Calarcá' en el norte de Antioquia, además del bombardeo hubo incautación de explosivos y material alusivo al grupo armado.

El operativo se adelantó por parte de tropas adscritas a la Séptima División del Ejército Nacional, exactamente en la vereda El Cántaro, en San Andrés de Cuerquia, al norte de este departamento.

Los militares luego de varias horas, llegaron y ubicaron un depósito ilegal de intendencia y explosivos del autodenominado Frente 5, articulado con el las Disidencias del frente 36 de alias 'Calarcá'.

Según el reporte oficial de las autoridades, en el lugar fueron hallados cinco buzos tácticos, ocho brazaletes alusivos al Frente 5 y un artefacto explosivo, entre otros elementos, que serían utilizados para adelantar acciones criminales contra la población civil y la Fuerza Pública.



Hay que recordar que igualmente, en el norte de Antioquia, en zona rural del municipio de Ituango, avanza una operación,exactamente un bombardeo donde se dio de baja a alias 'Ramiro' y seis personas más que encabezaban la estructura 18 de las Disidencias, hoy, al mando de Iván Mordisco. Al momento se reporta adicionalmente una persona herida que recibió atención médica de enfermeros del Ejército para ser trasladaa a un centro asistencial.