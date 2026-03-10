En Antioquia piden a MinDefensa bombardeos como el que dio de baja a 'Ramiro' contra 'Calarcá'

Tras conocerse en las últimas horas algunos de los resultados del bombardeo de las fuerzas militares contra el frente 18 de las disidencias de las Farc en Ituango, autoridades en la región reaccionaron a la primera acción de este tipo contra esa estructura en lo que va corrida del Gobierno Petro.

El gobernador Andrés Julián Rendón celebró la acción ofensiva en la que según el ministro de defensa fueron abatidos siete delincuentes, entre ellos alias 'Ramiro', cabecilla de esta facción que ya respondía a intereses de 'Iván Mordisco'.

El mandatario departamental solicitó a la fuerza pública este tipo de bombardeos también contra el frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Chejo' y 'Primo Gay'.

“Así como se han hecho bombardeos contra el clan del golfo, contra esta estructura del 18 hoy bajo el mando de Luis Mordisco, también se bombardee y se ataque con la misma contundencia la estructura del 36”, insistió el mandatario seccional.



Otro de los que reaccionó fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se sumó a las felicitaciones a las fuerza militares por el resultado del bombardeo y recordó que alias 'Ramiro' fue capturado y dejado en libertad en conocido episodio de la caravana de las camionetas de la UNP en vías del Norte de Antioquia.

Autoridades siguen consolidando la zona para determinar otros resultados de la operación que también dejó un delincuente herido.

El presidente Gustavo Petro también mencionó que este se trata del décimo sexto bombardeo contra grupos ilegales durante su Gobierno y destacó la vocación del frente 18 de las disidencias a la minería ilegal.

“La violencia cesará si salimos de las economías ilícitas. La Paz se logra si deciden salir de las economías ilícitas y ayudan a transformar el territorio para el progreso del pueblo excluido”, escribió el mandatario en su cuenta de X.