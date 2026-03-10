Bavaria lidera ranking de inversión social privada en el país

Bavaria lidera este año el ranking de inversión social privada de Arteaga Latam, lo que la convierte en un referente de la sostenibilidad en el país. La compañía además cumplió sus metas de sostenibilidad para 2025, recuperando más de 15.000 hectáreas de páramos, y lo celebrará este 23 de marzo con la emisión del documental Antes de la Nieve por Caracol Televisión.

"El páramo es un ecosistema que es muy colombiano. Tenemos el cincuenta por ciento de los páramos del mundo; es un ecosistema que es muy andino y, adicionalmente, los páramos son los responsables de esa regulación hídrica. Es un ecosistema maravilloso, porque capta del ambiente y, a través de toda su vegetación y flora, lo que hace es infiltrar agua en la tierra, y ahí sale por las cuencas y las microcuencas que están en nuestro territorio. Entonces, realmente, es una manera muy agradable, a través de la música, con la participación de Andrés Cepeda, una producción maravillosa de Laberinto y de Caracol Televisión, que los va a conectar de una manera muy emocional y muy artística con este ecosistema tan especial", aseguró Samira Fadul, vicepresidente de asuntos corporativos de Bavaria.

La recuperación de miles de hectáreas de páramo, de la mano con unas 2.200 familias parameras, no es el único logro para brindar.

Por ejemplo, la empresa ya logró incluir a unas 400 familias, principalmente en Boyacá, como proveedores de cebada colombiana para la producción de cerveza. Las familias alternan la siembra de cebada con la siembra de papa y obtienen apoyo no solo en maquinaria y asistencia técnica, sino también en la venta de sus cosechas con la participación de Bavaria y PepsiCo.



En otro frente ambiental, Bavaria está produciendo a partir de energía renovable y tiene más del 92 % de tasa de retornabilidad o reciclaje en sus envases. La empresa ha apoyado además a unos 300 mil tenderos con programas que han elevado sus ventas globales hasta en un 30 %.

La compañía está ahora evaluando cuáles serán sus nuevas metas.

"Hoy es un parte del cumplimiento de la tarea que nos habíamos planteado para 2025, pero todavía, en cada frente, es mucho lo que hay por hacer", agregó Fadul.