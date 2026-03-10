Así avanza renovación de Centros de Atención al Ciudadano de las Empresas Municipales de Cali

Con el propósito de mejorar la atención a los usuarios y ofrecer espacios más adecuados fue entregado el nuevo centro de atención de Emcali en la comuna 14 de Distrito de Aguablanca.

El gerente general de la entidad, Roger Mina, explicó que la sede fue completamente remodelada y ahora cuenta con espacios más amplios y confortables para los ciudadanos. Según indicó, anteriormente los usuarios debían enfrentar aglomeraciones y diversas inconformidades por las condiciones en las que se prestaba el servicio.

El funcionario también reveló que este centro de atención se suma a otras sedes que han sido intervenidas recientemente. Entre ellas se encuentra la del barrio Colón, que será entregada totalmente remodelada en las próximas horas, así como el centro de atención ubicado en el Centro Administrativo Municipal de Cali.

De acuerdo con Mina, la inversión total supera los 10.000 millones de pesos y no solo se destinó a la modernización de los centros de atención al usuario, sino también a la adecuación de distintas instalaciones de la empresa, donde los trabajadores desempeñaban sus labores en condiciones que no eran las más adecuadas.