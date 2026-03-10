En vivo
Así avanza renovación de Centros de Atención al Ciudadano de las Empresas Municipales de Cali

La inversión total supera los 10.000 millones de pesos y no solo se destinó a la modernización de los centros de atención al usuario, sino también a la adecuación de distintas instalaciones.

