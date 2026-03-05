En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alerta en Cali por supuesta convocatoria para que jóvenes participen en guerra del Medio Oriente

Alerta en Cali por supuesta convocatoria para que jóvenes participen en guerra del Medio Oriente

Las supuestas propuestas ofrecen un pago hasta de 10.000 dólares mensuales, para enviar a los jóvenes caleños a las ciudades de Dubai y Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad