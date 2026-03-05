Alerta en Cali por supuesta convocatoria para que jóvenes participen en guerra del Medio Oriente

Jóvenes de barrios populares de Cali estarían siendo convocados para participar en la guerra del Medio Oriente, según está denunciando la Personería Distrital de la capital vallecaucana, que está pidiendo a las autoridades que investiguen esta oferta, que incluye el pago de atractivos salarios.

Esta situación se está registrando en los barrios Potrero Grande, Llano Verde y Valle Grande en el Distrito de Aguablanca, donde al parecer desconocidos están haciendo convocatorias a través de las redes sociales. Las supuestas propuestas ofrecen un pago hasta de 10.000 dólares mensuales, para enviar a los jóvenes caleños a las ciudades de como Dubái y Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

"Todo apunta a que integren conflictos internacionales en lo que tiene que ver con asuntos propios de seguridad y combate. Por eso la alerta y la prudencia, para evaluar este tipo de ofertas donde ofrecen salarios jugosos y también bonificaciones donde puede ser una mentira y comprometer entonces su integridad, su vida o volverse prisioneros de guerra", adviritió el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

En las convocatorias se solicitan documentos como la copia de la cédula, pasaporte vigente, incluso un nivel de manejo de inglés, elementos para generar confianza en los jóvenes y que busca convencerlos de su supuesta validez.



La situación será puesta en conocimiento de las autoridades vallecaucanas, teniendo en cuenta que no sería la primera convocatoria que se hace para involucrar a los jóvenes en conflictos internacionales, pues ya ha ocurrido situaciones similares con caleños en Ucrania, Sudán y Haití.