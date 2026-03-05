En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Alerta con Daniel Muñoz: el lateral salió con molestias durante el duelo vs. Tottenham

Alerta con Daniel Muñoz: el lateral salió con molestias durante el duelo vs. Tottenham

El lateral sufrió una molestia en el hombro derecho tras una fuerte entrada por parte de uno de los futbolistas de los 'Spurs'.

