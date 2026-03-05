Alerta con Daniel Muñoz: el lateral salió con molestias durante el duelo vs. Tottenham

Preocupación en el entorno de la Selección Colombia sobre Daniel Muñoz, quien durante el duelo vs. Tottenham por la Premier League de este 5 de marzo salió con molestias en su hombre tras una fuerte entrada en un choque con uno de los futbolistas rivales.

El lateral no dudo ni un segundo en pedir el cambio y su técnico, Oliver Glasner, no lo dudó dos veces y en su reemplazo ingresó Nathaniel Clyne. Sin embargo, la imagen del momento en el que abandonó el terreno de juego encendió las alarmas de la situación del futbolistas colombiano.

Cabe aclara que la molestia no fue generada por el futbolista rival, sino por la forma en la que cayó el lateral durante el choque y al intentar sostenerse, terminó arrastrando el hombro y generando una molestia, que, por ahora, no se ha confirmado la gravedad de la misma y se encuentra a la espera del reporte médico del Palace.

Durísima lesión de Daniel Muñoz 🇨🇴. Cayó muy feo después de una fuerte entrada y se lastimó el brazo.



Daniel Muñoz, pieza clave del Crystal Palace

La noticia también preocupó a los seguidores del Palace en redes sociales, pues desde su llegada al equipo inglés el colombiano se ha convertido en uno de los pilares del equipo de Glasner, vital para la obtención incluso de dos títulos.



Muñoz ha disputado 85 partidos y anotó en 10 ocasiones, números impresionantes teniendo en cuenta su rol como defensor con gran proyección en ataque, ayudando en el trámite de defensa y ataque de su equipo. Por ende, de confirmarse una lesión, también sería una situación complicada para el cuadro del Palace ante la importancia del rol del colombiano.

Por ahora, no se ha conocido el estado ni la gravedad de la lesión del colombiano tras esta fuerte molestia en la Premier League.