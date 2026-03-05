En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Venezuela firma acuerdo con la petrolera Shell durante visita de secretario de EE.UU. a Caracas

Venezuela firma acuerdo con la petrolera Shell durante visita de secretario de EE.UU. a Caracas

El secretario de Interior de EE.UU. llegó el miércoles a Caracas para una visita de dos días acompañado de representantes de la Casa Blanca y de unas dos docenas de empresas estadounidenses del sector minero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad