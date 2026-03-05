David Luna denuncia presuntas irregularidades en entrega de tarjetón de consultas en el exterior

El precandidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia David Luna hizo una denuncia sobre presuntas irregularidades que se podrían estar cometiendo en algunos puntos de votación en el marco de las elecciones en el exterior, que empezaron el pasado lunes.

“Colombianos en el exterior que han ido a votar en los consulados en diferentes partes del mundo nos han alertado de varias irregularidades. La primera de ellas es que han pedido el tarjetón de las consultas y en algunos casos les han dicho que no hay, después de insistir se los terminan entregando”, dijo Luna.

Según la denuncia del precandidato presidencial, la otra situación que se estaría presentando involucraría a supuestos funcionarios del Gobierno.

“Antes de llegar a los puestos de votación hay varios voceros que dicen ser del Gobierno diciéndole a la gente que pidan el tarjetón de la consulta y que le pongan un ‘mamarracho’ para anular el voto, esto es muy grave”, afirmó Luna.



Video completo de David Luna: