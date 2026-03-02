Colombia inicia jornada electoral en el exterior con un aumento del 8 % en el censo de votantes

Con la apertura de las urnas en los consulados de Colombia alrededor del mundo, se dio inicio oficial a la jornada de votaciones para las elecciones parlamentarias. Jaime Suárez, registrador para temas electorales, confirmó que más de un millón de ciudadanos residentes fuera del país están habilitados para ejercer su derecho al voto.

La logística comenzó a desplegarse desde el lunes 2 de marzo, debido a la diferencia horaria en diversos países, quedando pendiente únicamente la apertura del puesto de votación en Hawái, Estados Unidos.



Un incremento significativo en la participación ciudadana

Uno de los datos más destacados de esta jornada es el crecimiento del 8% en el número de colombianos inscritos en el exterior, pasando de un millón a un total de 1.250.846 ciudadanos habilitados.

Votaciones. Foto: Unsplash

Según Suárez, este aumento podría atribuirse a fuertes campañas de inscripción y al fenómeno migratorio de colombianos que se han establecido en otros países. El registrador también desmitificó los temores relacionados con el estatus migratorio al momento de inscribirse, señalando que acercarse a los consulados para votar no debería generar dudas sobre la seguridad de los connacionales.

Es importante recordar que, si bien la inscripción para el Congreso cerró el 8 de enero, los ciudadanos aún tienen hasta el 31 de marzo para inscribirse de cara a las elecciones presidenciales.



Garantías técnicas y transparencia del software

Ante las inquietudes sobre la integridad del proceso, el registrador Suárez fue enfático al declarar que "no tenemos ninguna duda" respecto al código fuente o el software de escrutinio. Durante el pasado fin de semana, la Registraduría puso a disposición de los auditores de los partidos políticos el código fuente para que realizaran las pruebas pertinentes.



A pesar de contar con 37 auditores a nivel nacional, Suárez lamentó que la participación de algunos grupos significativos y partidos fuera intermitente. No obstante, destacó el acompañamiento de misiones internacionales de alto nivel, incluyendo la Unión Europea, la OEA y la auditoría externa del Consejo Nacional Electoral.

El funcionario subrayó que, aunque el software es una herramienta de consolidación para los jueces escrutadores, el sistema colombiano se basa en votos y actas físicas digitalizadas, lo que garantiza que todo el proceso sea público y verificable.

Escuche aquí la entrevista: