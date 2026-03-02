Desde Cepeda hasta De la Espriella: el llamado de sectores políticos para evitar violencia política

Este lunes algunos candidatos a la presidencia se refirieron a la violencia política durante la época electoral. Uno de ellos fue Iván Cepeda, quien aseguró que desde siempre ha rechazado el uso de las armas y la violencia en la política. En el mismo sentido, aseguró que rechaza la descalificación, estigmatización e insultos contra cualquier candidato. Es por eso que pidió protección para todas las personas que participan en la contienda electoral.

"Hago un llamado a las autoridades para que protejan la vida de todos quienes participamos en esta campaña, y de manera especial de quienes ejercen la oposición y mantienen diferencias políticas e ideológicas conmigo y con el Gobierno. La democracia no se sostiene en el miedo, sino en la protección de la vida, en el respeto a las ideas y en la libre deliberación de posiciones distintas”, dijo Cepeda.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella se refirió a una propuesta que hizo la Defensoría del Pueblo y es que los candidatos se comprometan por la vida y el respeto y no por la confrontación. Además, propuso "una agenda de restauración democrática, pluralismo y equilibrio institucional", señalando que está dispuesto a lograr un acuerdo nacional, pero pidiendo algunas garantías por parte del Gobierno.

"Se tiene la firme convicción de que hay un objetivo compartido: tener elecciones libres. Para ello, exigimos que el Gobierno Petro incorpore estas garantías, suscritas ante la Defensoría del Pueblo: Neutralidad del Gobierno Petro, garantías reales para la oposición, protección efectiva frente a la violencia, medios públicos despolitizados, territorios libres de armas ilegales, transparencia total en el proceso electoral, justicia independiente y no instrumentalizada", dijo De la Espriella.



Abelardo de la Espriella Foto: Facebook De La Espriella Style

Desde el centro, el candidato Leonardo Huerta también se refirió al tema y aseguró que la democracia se sostiene sobre la confianza en las instituciones y en la autoridad electoral.

"Podemos tener diferencias políticas, pero no podemos debilitar el sistema que permite resolverlas pacíficamente; creer en los mecanismos democráticos es creer en la voluntad ciudadana. La Registraduría y las autoridades electorales cumplen una función esencial para proteger el voto, así como los ciudadanos que son jurados de votación y testigos electorales", dijo Huerta.