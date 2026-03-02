Descubrió que su esposa le fue infiel: la encontró en el monte con su mejor amigo

No cabe duda de que la confianza es un hilo delgado, fácil de romper, y que, una vez se quiebra, no hay vuelta atrás. Recuperar la confianza y el amor de los seres queridos puede convertirse en una tarea casi imposible y, con el auge de las redes sociales, miles de personas las utilizan para exponer a su pareja cuando esta ha sido infiel.

En ese contexto, un presunto caso de infidelidad le ha dado la vuelta al mundo en plataformas como Facebook y TikTok. Al parecer, el hombre comenzó a sospechar de las actitudes de su pareja y esa desconfianza lo llevó a seguirla. Presuntamente, la mujer le aseguró que saldría con una amiga; sin embargo, él decidió acompañar sus pasos y la encontró en un lugar y momento en el que no esperaba verla.

La persecución no terminó en un café, centro comercial u hotel, sino que concluyó en un monte y, para sorpresa del hombre, ella no estaba sola.



Hombre captó a su esposa infiel en el monte

Escondido entre los árboles, el esposo utilizó la cámara de su celular para registrar el momento. En las imágenes, que se hicieron virales en redes sociales, se le escucha decir, con evidente dolor: “me dijo que se veía con una amiga”, en una escena marcada por la tristeza.

El momento más inesperado llegó cuando reunió valor y salió a confrontarlos. Ante la sorpresa, la mujer intentó pedir perdón, mientras el acompañante, mejor amigo del hombre, trataba de subirse los pantalones en medio del silencio y la tensión del lugar.



Encuentran a esposa infiel Redes sociales

En redes aseguran que el video no es real

Aunque las imágenes de la presunta infidelidad son explícitas, al punto de dejar ver la ropa interior de la pareja, para muchos usuarios el hecho no sería real, sino actuado. “Esto es todo un montaje”, “parece actuado”, señalaron algunos escépticos en los comentarios de la publicación.

Lo cierto es que los videos están alojados en un canal de Facebook, lo que incrementa la incredulidad de varios usuarios y, aunque nadie ha confirmado su veracidad, las imágenes se han viralizado rápidamente por el escenario inesperado en el que habría ocurrido la presunta infidelidad.