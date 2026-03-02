¿No habrá Finalissima? Dan detalles desde España de lo que pasará con este partido

Tras el sorpresivo ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, la respuesta de Teherán no tardó en llegar. El régimen iraní lanzó ofensivas dirigidas contra aliados estratégicos de Washington en la región, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

La situación ha generado especial preocupación en Qatar, país que en los últimos años se ha consolidado como sede de grandes eventos deportivos internacionales. Doha, escenario habitual de finales y torneos de primer nivel, tenía previsto albergar la Finalissima, un duelo de alto perfil que ahora podría verse afectado por la creciente tensión regional.

El compromiso se encuentra programado para este mes de marzo y, parcialmente, tanto las delegaciones de Argentina y España tendrían todo listo para disputar este importante partido en suelo asiático.

Argentina y España disputarán la Finalissima Foto: Foto: AFP

¿Se cancela la Finalissima por el conflicto con Irán?

Luego de los ataques iraníes, Qatar anunció la suspensión parcial de todos los eventos deportivos con el fin de cuidar a los deportistas para que no queden en medio de este conflicto.



Sin embargo, desde la Federación Española de Fútbol (RFEF) han confirmado que, por ahora, el duelo sigue en pie y el conflicto entre países no ha puesto en riesgo que este se dispute, sino que la alerta va más a los próximos días, esperando que esta situación se pueda controlar lo más pronto posible.

“Es verdad que la situación allí es preocupante. Qatar ha informado que ha suspendido sus competiciones hasta nuevo aviso, pero no significa que no se juegue ese partido. No tengo ninguna duda que debemos tenemos la obligación de jugar esos dos partidos y es importante esos dos exámenes previos para nuestra selección previo al Mundial. España no puede darse el lujo de no disputar esos partidos “, dijo Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF.

Asimismo, se ha manejado la posibilidad de que otros países puedan albergar este encuentro en caso de que la situación siga escalando en el Medio Oriente.