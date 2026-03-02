Gobierno activa inspección laboral en sector cultura tras denuncias por falta de pagos a actrices

Las denuncias públicas contra la Fundación T de Teatro por presuntos incumplimientos en el pago a artistas, según denunció la actriz Marcela Gallego, desencadenó una respuesta institucional del Gobierno encaminada a supervisar este caso y otras denuncias en el sector.

Los ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes y del Trabajo instalaron una mesa interinstitucional para atender los reclamos y anunciaron el inicio de acciones de inspección, vigilancia y control, así como una ruta nacional orientada a la formalización y dignificación del trabajo artístico.

La controversia se originó a finales de febrero tras la denuncia pública de Gallego, quien aseguró que no ha recibido el pago por su participación en la obra 'Las novias de Travolta', pese a que, según afirmó, fue una temporada exitosa en taquilla.

A través de su cuenta en X, la actriz señaló que terminó funciones en noviembre del año pasado y que, tras meses de insistir en el pago, solo ha recibido evasivas por parte de la fundación. “El salario no se mendiga”, escribió, en un mensaje en el que pidió la intervención del Ministerio de las Culturas.



X: @marcela_gallego

A su denuncia se sumaron voces como la de la también actriz Alejandra Borrero y la Asociación Colombiana de Actores, que aseguró que la situación afecta no solo a intérpretes, sino también a personal técnico vinculado a producciones de T de Teatro. Según el gremio, desde el año pasado se venía alertando sobre presuntos incumplimientos.

En respuesta, la ministra de la Cultura, Yannai Kadamani, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, instalaron una mesa de trabajo que marca el inicio de un proceso de revisión formal del caso y de otras denuncias similares en el sector.

El Ministerio del Trabajo anunció que adelantará la revisión detallada de los reclamos para determinar si hubo incumplimientos en obligaciones laborales, conforme a la legislación vigente y a los principios incorporados en la Reforma Laboral.

El ministro Sanguino explicó que la inspección no tendrá un enfoque sancionatorio inmediato.

“La inspección laboral ha estado históricamente asociada a otros sectores económicos, pero hoy damos un paso decisivo para aplicarla también en el ámbito cultural, no con un ánimo sancionatorio inmediato, sino con un enfoque pedagógico que nos permita avanzar hacia la formalización y la garantía efectiva de derechos”.

Por su parte, la ministra Kadamani afirmó que esta cartera acompañará a las personas denunciantes y facilitará la articulación institucional para que reciban respuestas concretas. También señaló que la dignificación laboral es parte de la apuesta estructural para transformar el ecosistema cultural del país.

La hoja de ruta acordada y anunciada por ambas carteras contempla atención inmediata de los reclamos presentados en este caso específico, avance en procesos de inspección en salas y espacios culturales donde existan denuncias formales y estrategias de socialización sobre la Ley del Actor y las disposiciones de la reforma laboral.

Además proponen la apertura de un diálogo tripartito entre artistas y trabajadores vinculados a la producción artística, directivos de T de Teatro y la institucionalidad.

El ministro Sanguino reconoció que en Colombia existen más de 1.000 salas de teatro independiente con realidades económicas diversas, pero enfatizó que las dificultades de sostenibilidad no pueden justificar la vulneración de derechos laborales.