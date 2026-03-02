En vivo
Gobierno activa inspección laboral en sector cultura tras denuncias por falta de pagos a actrices

Tras las acusaciones públicas de actrices por falta de pago de la Fundación T de Teatro, los ministerios de Cultura y Trabajo anunciaron que harán seguimiento a este y otros casos, con el fin de dignificar el trabajo artístico.

Foto: Blu Radio
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

