Estos municipios antioqueños tienen acceso a ecosistemas de páramo: una aventura entre frailejones

Antioquia es uno de los departamentos privilegiados en Colombia por su riqueza en ecosistemas de páramo, territorios de alta montaña donde nacen ríos y se conserva una biodiversidad única. Varios municipios antioqueños tienen acceso directo a estas zonas estratégicas, convertidas hoy en destinos de turismo de naturaleza y conservación ambiental pues son zonas que permiten, entre otras cosas, caminar entre frailejones, neblina y paisajes que son vigilados por autoridades ambientales..

En el norte del departamento, por ejemplo, y a menos de dos horas de Medellín, se ubica el Páramo de Belmira, uno de los ecosistemas más visitados y estudiados en la subregión. Se puede acceder desde Belmira, Entrerríos, San José de la Montaña y Santa Rosa de Osos, además de zonas altas en Sopetrán. Es clave en el abastecimiento de agua para amplias zonas del departamento.



¿Dónde hay páramos en Antioquia?

Por otra parte, en el Suroeste, el municipio de Urrao es puerta de entrada al imponente Páramo del Sol. Este ecosistema alberga algunos de los puntos más altos de Antioquia, motivo por el cual, además de ser atractivo, representa un reto para senderistas y montañistas, especialmente de nivel experimentado. La riqueza ambiental del lugar lo convierte en uno de los complejos de páramo más importantes del país.

El complejo Páramo de Frontino, también conocido como Frontino–Urrao, se extiende por varios municipios del occidente. Tiene acceso desde Frontino, Caicedo, Abriaquí y Cañasgordas, además de Urrao. Se trata de uno de los sistemas de alta montaña más extensos y biodiversos del departamento.

Otro complejo de Páramos es el de Sonsón, que conecta con zonas de alta montaña en Argelia y Nariño. Estos municipios antioqueños también tienen acceso a ecosistemas de páramo estratégicos para la regulación hídrica del Oriente y el Magdalena Medio. Son territorios menos explorados, pero ambientalmente determinantes.



Además de los ya mencionados, municipios como Yarumal, Carolina del Príncipe y Angostura cuentan con zonas de transición entre bosque altoandino y páramo. Aunque no siempre se promocionan como destinos turísticos de alta montaña, hacen parte de corredores ecológicos clave. Su protección resulta fundamental para la seguridad hídrica regional.

Visitar estos municipios antioqueños con acceso a páramo implica responsabilidad ambiental y planeación previa, por lo que, entre las recomendaciones generales, está acudir a los lugares con compañía de un guía local. Son ecosistemas frágiles que abastecen de agua a ciudades como Medellín y a amplias zonas rurales. La aventura entre frailejones no solo es paisajística, también es un encuentro con el corazón ambiental de Antioquia.