En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EE. UU.; Israel responde con bombardeos en Beirut

Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EE. UU.; Israel responde con bombardeos en Beirut

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que sus defensas aéreas están repeliendo una andanada de misiles balísticos iraníes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad