Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Murió la esposa y la nieta de Alí Jameneí tras ataque militar de EEUU e Israel en Irán

Murió la esposa y la nieta de Alí Jameneí tras ataque militar de EEUU e Israel en Irán

La esposa de Jameneí, de 79 años, falleció debido a las heridas causadas durante los ataques de Estados Unidos e Israel del sábado, según informó el canal oficial iraní Press TV, que también anunció la muerte de Zahra Mohammadi Golpayegani.

Alí Jamenei
Alí Jamenei, líder supremo iraní.
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

