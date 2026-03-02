¿Cambio de régimen o desastre humanitario? El dilema de la escalada bélica en el Medio Oriente

En diálogo con Mañanas Blu, Haizam Amirah Fernández, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, ofreció un análisis profundo y crítico sobre la escalada militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Frente a las proyecciones de la administración de Donald Trump, que sugieren un conflicto de corta duración, Amirah advirtió que, aunque es fácil iniciar una guerra, lo verdaderamente complejo es determinar cómo termina y cuáles serán sus consecuencias inesperadas.



La asimetría militar y la duración del conflicto

A pesar de la evidente asimetría de fuerzas entre el bloque de Estados Unidos e Israel frente a Irán, el experto señaló que la historia persa demuestra una notable capacidad de resistencia ante invasiones externas. Mientras el gobierno estadounidense ha planteado escenarios de apenas unas semanas, la experiencia en la región indica que los objetivos bélicos rara vez se cumplen en los términos y tiempos anunciados por las potencias. Actualmente, el conflicto ya muestra signos de expansión, afectando al menos a diez países vecinos e incluso alcanzando puntos tan lejanos como Chipre.



El peligro del colapso estatal y el terrorismo

Uno de los puntos más alarmantes discutidos fue la posibilidad de que el conflicto genere un "caldo de cultivo" para el terrorismo internacional. Amirah explicó que, si bien el régimen iraní ha enfocado sus amenazas en intereses militares estadounidenses y de sus socios en la región (como bases en el Golfo o en Creta), el verdadero peligro reside en el colapso de las estructuras estatales. Al igual que ocurrió en Irak en 2003, el vacío de poder y el caos resultante podrían facilitar el surgimiento de grupos extremistas similares al ISIS, motivados por la venganza y la inestabilidad política.



Intereses geopolíticos y el papel de Israel

Sobre las motivaciones de la intervención, el experto puso en duda los argumentos oficiales sobre la no proliferación nuclear o la defensa de los derechos humanos. Recordó que Estados Unidos abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear en 2018 y que existen precedentes, como en Afganistán, donde la defensa de las libertades de las mujeres fue abandonada cuando dejaron de ser una prioridad estratégica.

Según Amirah, el objetivo real parece ser la preservación de la hegemonía israelí en el Medio Oriente, eliminando cualquier competencia regional. En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha buscado durante décadas una acción militar estadounidense contra Irán, buscando no solo un cambio de régimen, sino el debilitamiento interno absoluto del país.



La complejidad de la sociedad iraní

Finalmente, Amirah destacó que Irán es una sociedad compleja y profundamente nacionalista. A pesar del descontento interno con el régimen de los ayatolás y la represión sufrida por los jóvenes, muchos iraníes no desean ver a su país convertido en un "vasallo" de potencias extranjeras.

El modelo de "cambio de régimen" a través de ataques aéreos es, según el experto, poco probable que resulte en un sistema estable; por el contrario, es más factible que desemboque en un enfrentamiento interno y un caos absoluto que afectaría a todo el sistema internacional, desde el comercio hasta la seguridad energética.