En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / General Huertas y Wilmar Mejía entraron a Casa de Nariño para reunión con Petro: la historia
Exclusivo

General Huertas y Wilmar Mejía entraron a Casa de Nariño para reunión con Petro: la historia

Los argumentos de la Procuraduría son: que la suspensión es una medida cautelar y no una sanción; que los investigados han colaborado con el proceso de investigación; y que hay falta de pruebas en este momento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad