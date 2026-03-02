En vivo
Escándalo archivos de 'Calarcá': Procuraduría levantó suspensión a Wilmar Mejía y al general Huertas

Según explicó la Procuraduría, la decisión obedece principalmente a la ausencia de información adicional que no ha sido remitida por la Fiscalía Seccional de Medellín, que adelanta parte del proceso.

