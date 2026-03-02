Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de personas revisan a diario los resultados con la expectativa de acertar el número ganador.
El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 2 de marzo 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos que más valoran los participantes es la puntualidad del sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de los canales oficiales y en los puntos autorizados, lo que permite a los jugadores verificar oportunamente si resultaron ganadores.
El Paisita Día ofrece diferentes formas de apostar, brindando a cada jugador la posibilidad de elegir según su estrategia. Cada modalidad cuenta con probabilidades y premios distintos.
Las principales opciones son:
Estas alternativas permiten que tanto quienes buscan premios mayores como quienes prefieren apuestas más sencillas puedan participar en el sorteo.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación. Es indispensable presentar la documentación requerida para validar el premio y garantizar el pago correspondiente.