Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de personas revisan a diario los resultados con la expectativa de acertar el número ganador.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 2 de marzo 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos que más valoran los participantes es la puntualidad del sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de los canales oficiales y en los puntos autorizados, lo que permite a los jugadores verificar oportunamente si resultaron ganadores.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diferentes formas de apostar, brindando a cada jugador la posibilidad de elegir según su estrategia. Cada modalidad cuenta con probabilidades y premios distintos.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten que tanto quienes buscan premios mayores como quienes prefieren apuestas más sencillas puedan participar en el sorteo.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación. Es indispensable presentar la documentación requerida para validar el premio y garantizar el pago correspondiente.



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio