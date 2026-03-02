Asesinan a adulta mayor en su propia habitación en Barranquilla; investigan posible feminicidio

En su propia habitación fue asesinada a puñal María de los Reyes Herrera Ospino, una mujer de 61 años que residía en el sector de Altos del Río, en Barranquilla.

El crimen ocurrió hacia las 11 de la mañana de este domingo, al parecer, en medio de un ataque con arma blanca que habría sido perpetrado por parte de su pareja sentimental.

La sospecha en contra de este hombre surge a raíz de una discusión que la pareja habría sostenido en horas de la madrugada. Además, familiares de la víctima sostienen que la última vez que vieron con vida a María de los Reyes, ella se encontraba con él y este abandonó la casa justo después del asesinato.

De esta manera, María de los Reyes se convirtió en la primera víctima de feminicidio en el Atlántico, aunque aún se espera la tipificación del crimen ocurrido la semana pasada en Baranoa contra otra mujer, quien habría sido víctima de un ataque sicarial ordenado por una expareja



Desde el Movimiento Amplio de Mujeres, en cabeza de la psicóloga Ruth Pareja, afirman que estos casos evidencian la falta de articulación de las autoridades para prevenir estas muertes y garantizar la justicia ante los crímenes de mujeres.

"La situación de las mujeres en el Atlántico merece toda la mirada a nivel nacional, pero también merece todo ese acompañamiento de la justicia. Tenemos muchas brechas en esto de la judicialización del victimario, porque la Policía en ocasiones hace lo pertinente y captura, pero también vemos que a los próximos días quedan en libertad", reclamó Pareja.