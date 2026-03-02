En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a adulta mayor en su propia habitación en Barranquilla; investigan posible feminicidio

Asesinan a adulta mayor en su propia habitación en Barranquilla; investigan posible feminicidio

La violencia contra la mujer sigue en ascenso en el Atlántico: el caso más reciente se registró en el sector de Altos del Río de la capital del departamento.

