Verano sobre aeropuerto de Barranquilla: “Podemos hacer un motivo de orgullo y no de vergüenza”

La propuesta de tomar el control desde la Alcaldía de Barranquilla del aeropuerto Ernesto Cortissoz recibió el respaldo este fin de semana del gobernador Eduardo Verano, quien por sus redes sociales indicó que están a tiempo de hacer de este lugar “un motivo de orgullo y no de vergüenza”.

El mandatario escribió que desde la Gobernación de este departamento están listos para unirse y sacar adelante al aeropuerto, hasta llevarlo —dice él— a la altura de la gran transformación que viven el Atlántico y su capital.

Del mismo modo, argumentó que es necesario un avance en la remodelación de este sitio para atraer más turismo, inversión y negocios.

“La llegada de visitantes a nuestro territorio debe ser tan digna como lo que hoy somos. Barranquilla y el Atlántico se consolidan como uno de los destinos turísticos más atractivos del país. Y para atraer más turismo, inversión y negocios, el Cortissoz debe ser un símbolo de bienvenida, eficiencia y comodidad”, se puede leer en su plataforma de X.



Por su parte, la respuesta de Aerocivil fue con datos, ya que defienden un avance en el fortalecimiento y la modernización de esta terminal con inversiones que, basado en sus datos, rodean los 198.000 millones de pesos entre 2024 y 2026.

“Desde el 1 de septiembre de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2026, en el marco de la operación pública y administración a cargo de la Aeronáutica Civil, se han presupuestado recursos significativos para asegurar el adecuado funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de esta terminal aérea, fundamental para la conectividad nacional e internacional”, introducen.

“Para el periodo 2024–2026 se han destinado los siguientes recursos: Funcionamiento (2024–2026): $29.000 millones. Mantenimiento y operación 2024: $22.300 millones. Mantenimiento y operación 2025: $48.200 millones. Mantenimiento y operación 2026: $44.000 millones. Mejoramiento lado aire y lado tierra: $54.524.533.447”, agregan.

Así las cosas, sigue en el aire la posibilidad de que el aeropuerto Ernesto Cortissoz cambie de administrador o, por lo menos, sea operado de forma mixta, tal como lo propuso recientemente la Alcaldía de Barranquilla.