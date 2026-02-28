ROA llega a Colombia: así será el show del puertorriqueño en Bogotá

Bajo el legado de otros artistas, apareció una nueva generación de cantantes en Puerto Rico que han comenzado a liderar la escena desde los últimos meses, en especial de la mano del trap, un género que, poco a poco, también se ha adaptado en las listas de reproducción en Colombia con Kris R u otros.

Por eso, se volvió habitual ver en Colombia ver artistas de esta nueva de PR en donde llegan a hacer conciertos o a colaborar con talentos nacionales y, ante ese buen momento, uno de ellos visitará el país: ROA, que si bien lo hecho en colaboraciones o como invitado, este será su primer show en solitario.

ROA, o Gilberto Figueroa como es su nombre de pila, estará presentándose en Bogotá el 15 de mayo en el Royal Center en el marco de su primera gira en solitario por Latinoamérica. Allí, interpretará sus canciones y, además, algunas colaboraciones con artistas como Jay Wheeler, Blessd, Kris R, Omar Courtz, entre otros.

ROA cuenta con tres EPs titulados Private Suite Vol. 1, Private Suite Vol. 2 y Private Suite Vol. 3, un proyecto conceptual que consolidó en una compilación lanzada a finales del año pasado, reafirmando la coherencia de su universo sonoro. En estas producciones, ROA explora el trap en su estado más puro: beats contundentes, letras directas y una atmósfera envolvente que ha conectado especialmente con un público femenino joven y altamente activo en plataformas de streaming.



Su crecimiento también se ha visto impulsado por colaboraciones con figuras clave del género como Anuel AA, Omar Courtz y De La Rose, y próximamente con nombres como Luar La L y Clarent, ampliando su alcance dentro de la escena urbana.