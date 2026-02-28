Embajadora de Colombia ante la ONU se pronuncia sobre los ataques en Medio Oriente

En medio del pronunciamiento oficial del Gobierno colombiano frente a la crisis en Medio Oriente, la representante permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, reiteró que la única vía legítima para resolver la tensión es el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes.

La diplomática subrayó que Colombia mantiene su compromiso histórico con el desarme nuclear general y completo, insistiendo en que cualquier programa atómico debe tener fines estrictamente pacíficos y estar sometido a los controles internacionales vigentes.

Zalabata fue enfática en advertir que la seguridad colectiva no puede edificarse sobre la acumulación de armamento ni sobre ataques preventivos contra instalaciones sensibles. En ese sentido, respaldó el llamado de la Organización de los Estados Americanos a la contención, especialmente frente a acciones militares que involucren infraestructuras nucleares, debido a los riesgos humanitarios y ambientales que podrían desencadenarse.

“La paz y la seguridad internacionales no se construyen vulnerando la soberanía ni la integridad territorial de los Estados”, sostuvo, al recalcar que las represalias unilaterales no fortalecen el orden global.



La embajadora también se refirió a la situación interna de Irán, señalando que el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales es una obligación ineludible del Estado. No obstante, aclaró que los eventuales incumplimientos en esa materia no pueden convertirse en argumento para justificar ataques militares por fuera de los mecanismos multilaterales. A su juicio, la aplicación integral de la Carta de la ONU es clave para preservar la credibilidad del sistema internacional.

Finalmente, Zalabata hizo un llamado a la desescalada inmediata y al retorno urgente a la diplomacia, proponiendo incluso la convocatoria de una conferencia de paz para Medio Oriente bajo el auspicio de Naciones Unidas.

La iniciativa, explicó, buscaría construir soluciones políticas sostenibles que atiendan las causas estructurales de la inestabilidad regional y eviten que la confrontación continúe ampliándose con efectos imprevisibles para la seguridad global.