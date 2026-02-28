Cristiano Ronaldo sufre lesión y preocupa a Portugal de cara al Mundial 2026

En la vigésima cuarta jornada de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo vivió una jornada complicada con Al-Nassr. El portugués falló un penal y no pudo terminar el encuentro ante Al‑Fayha, que terminó con victoria de su equipo por 3-1.

El fallo desde los once metros aumentó la frustración y en el tramo final, Ronaldo sintió una molestia física que lo obligó a ser sustituido en el minuto 81 por Abdullah Al Hamdan.

Según reportes de medios deportivos, Ronaldo presentó una molestia muscular en la pierna derecha, cerca del tendón, tras su participación en el encuentro.

Aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial con todos los exámenes, versiones especializadas sugieren que podría tratarse de una distensión muscular, lo que podría mantenerlo fuera de las canchas varios días o incluso semanas, dependiegndo de la gravedad tras las pruebas médicas completas.



Lo que podría ser una lesión ocurre a aproximadamente tres meses del inicio del Mundial 2026, programado para el verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Ronaldo, quien ha sido pieza clave de la Selección de fútbol de Portugal durante años y está cerca de disputar su sexto Mundial, podría ver afectada su preparación si la recuperación se extiende más de lo esperado.

Algunas fuentes especializadas incluso estiman que una lesión más severa en el tendón de la corva podría significar un tiempo de recuperación de varias semanas, lo cual pondría en duda su participación en fechas FIFA previas y su puesta a punto total antes de la máxima cita global del fútbol.

Pese a las complicaciones, el rendimiento de Al-Nassr no se vio comprometido. El equipo dirigido por Jorge Jesús logró dar vuelta al marcador con goles en un momento clave del partido y consolidó su posición como líder de la Saudi Pro League.

El triunfo mantiene al equipo en buena posición y le permite a Ronaldo seguir en competencia mientras se prepara para el Mundial.

Además de la presunta lesión, el paso del jugador por Arabia Saudí tuvo otros momentos durante la temporada, aunque el propio delantero expresó su intención de continuar en el club.

Se espera la confirmación oficial de los exámenes médicos en los próximos días, y el cuerpo técnico de Al-Nassr y de la selección portuguesa esperará los resultados para definir el plan de recuperación.