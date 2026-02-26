En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Cristiano Ronaldo cambia los goles por acciones: ahora es dueño del Almería

Cristiano Ronaldo cambia los goles por acciones: ahora es dueño del Almería

Esa operación refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales", indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad