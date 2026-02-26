Confirman muerte de primate por fiebre amarilla en el Huila

En el Huila, las autoridades ambientales y de salud confirmaron la primera muerte este año de un mono nocturno a causa de fiebre amarilla. El animal fue hallado sin vida en el municipio de Palermo, en el norte del departamento.

De acuerdo con la información oficial, la epizootia se presentó en un asentamiento ubicado en la zona urbana. El resultado de laboratorio confirmó la circulación del virus en el sector, por lo que fueron activados los protocolos de vigilancia epidemiológica tanto en el municipio como en el resto del departamento.

“En conjunto con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), y tras la información entregada por la comunidad sobre un mono nocturno fallecido, se recogió y posteriormente se le tomaron las muestras. Estas fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud, que confirmó resultado positivo para el virus de la fiebre amarilla”, señaló el secretario de Salud del departamento, César Germán Roa Trujillo.



Las alarmas se encendieron debido a que este caso confirma la presencia del virus en la región, por ahora en primates. Sin embargo, existe el riesgo de que se propague a humanos a través de mosquitos transmisores que habitan principalmente en las copas de los árboles.

“Esto nos indica que el virus está activo en la cordillera Central, algo que ya sabíamos y que hemos venido advirtiendo frente al brote que actualmente se presenta en el país, particularmente en nuestro vecino departamento del Tolima. Es una preocupación que el virus pueda llegar a presentarse en humanos y las consecuencias que esto conlleva”, indicó el secretario de Salud del Huila.

Ante esta situación, el secretario de Salud del departamento informó que se reforzaron las jornadas de vacunación tanto en la zona urbana como rural de Palermo, donde actualmente la cobertura es de apenas el 62 %.

“Con las autoridades del municipio vamos a trabajar en la contención de la enfermedad y en el llamado a toda la comunidad a vacunarse. Palermo tiene una cobertura del 62 %, que sigue siendo insuficiente frente a la meta, que está por encima del 90 % de inmunización para disminuir el riesgo de contagio y evitar la aparición de casos en humanos”, señaló el funcionario.

Agregó que, en caso de confirmarse contagios en personas en el departamento, podrían adoptarse medidas preventivas adicionales para evitar la propagación del virus.