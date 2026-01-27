Nuevo refuerzo contra la fiebre amarilla será cada 10 años tras muertes registradas en 2026

El Ministerio de Salud expidió recientemente una nueva circular en la que solicita reforzar y reportar la vacunación contra la fiebre amarilla, ante el aumento de contagios registrado este año. La medida se adopta luego de que, en lo corrido de 2026, se hayan confirmado 13 casos de la enfermedad en el país, de los cuales 10 han terminado en fallecimientos, la mayoría durante el mes de enero. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el principal foco de transmisión se concentra en el departamento del Tolima.

Uno de los aspectos que motivó la actualización de las directrices es que dos de las personas fallecidas ya contaban con el antecedente de vacunación contra la fiebre amarilla. Ante este escenario, la nueva circular establece que será necesario aplicar un refuerzo de la vacuna cada 10 años en personas que residan o se desplacen a zonas donde el virus circula de manera activa.

Foto: AFP

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que la decisión busca fortalecer la protección de la población expuesta al riesgo y mejorar el control epidemiológico en los territorios priorizados. Según indicó, la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir la enfermedad, que no cuenta con tratamiento específico.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el Tolima concentra la mayor carga de la fiebre amarilla en el país, con 139 casos confirmados y 58 fallecimientos, cifras que representan más del 85 % de los contagios reportados desde 2024. Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia en este departamento, especialmente en zonas donde se ha identificado circulación del virus.



Secretaria de Salud de Cali

Además del Tolima, se han registrado casos en otros territorios. En Putumayo se reportan ocho contagios, seis de ellos con desenlace fatal, mientras que en el departamento del Meta se han confirmado tres casos, todos con fallecimientos asociados.

La circular también solicita a las entidades territoriales y a las EPS intensificar el reporte de la vacunación y las acciones de seguimiento, con el fin de reducir el riesgo de nuevos contagios y fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a la fiebre amarilla en el país.