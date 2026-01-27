En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Nuevo refuerzo contra la fiebre amarilla será cada 10 años tras muertes registradas en 2026

Nuevo refuerzo contra la fiebre amarilla será cada 10 años tras muertes registradas en 2026

El Ministerio de Salud expidió una nueva circular para reforzar y reportar la vacunación contra la fiebre amarilla, luego de confirmar 13 casos en lo corrido de 2026, de los cuales 10 terminaron en fallecimientos, con mayor concentración en el departamento del Tolima.

Publicidad

Publicidad

Publicidad