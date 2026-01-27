En vivo
Trump afirma que Cuba "está muy cerca del colapso" porque no recibe petróleo de Venezuela

Trump sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

