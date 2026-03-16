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Blu Radio  / Motor  / Advierten a aplicaciones como Uber y DiDi: así deberán funcionar desde ahora en Bogotá

Advierten a aplicaciones como Uber y DiDi: así deberán funcionar desde ahora en Bogotá

El Concejo de la ciudad aprobó recientemente un acuerdo que transforma el funcionamiento de estas plataformas con la intención de fortalecer la seguridad en los trayectos.

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