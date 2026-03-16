Advierten a aplicaciones como Uber y DiDi: así deberán funcionar desde ahora en Bogotá

Muchos colombianos suelen aprovechar la disponibilidad de aplicaciones de transporte como DiDi, Uber, Cabify, entre otras, para movilizarse. De hecho, Bogotá es tal vez la ciudad donde estas plataformas se usan en mayor medida; ante ello, los cambios en sus usos han traído novedades para muchos usuarios.

El Concejo de la ciudad aprobó recientemente un acuerdo que transforma el funcionamiento de estas plataformas con la intención de fortalecer la seguridad en los trayectos, tanto para pasajeros como para conductores. No es para menos, pues vale recordar los recientes casos de paseo millonario que se han registrado en la capital.

El aumento de riesgos asociados a estos servicios es evidente: desde fraudes digitales hasta casos de suplantación se han vuelto frecuentes. Por ello, el Distrito tendría un papel más activo al integrarse tecnológicamente con las plataformas, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante estos incidentes.



Cambios en Uber y DiDi: así funcionarán las plataformas en Bogotá

El nuevo acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá obliga a que las aplicaciones eleven sus estándares de seguridad y control. La idea es que cada viaje sea monitoreado con mayor precisión y que los usuarios cuenten con herramientas para actuar ante cualquier situación de riesgo.

Entre los ajustes más relevantes que deberán implementar están:



Geolocalización y monitoreo en tiempo real más precisos

Botones de emergencia dentro de la aplicación

Verificación digital más estricta de usuarios y conductores

Integración tecnológica con autoridades distritales

Protección reforzada contra fraudes electrónicos

Estas medidas buscan reducir la exposición a delitos y aumentar la trazabilidad de los recorridos.



Foto: Tomada de X.

Cabe señalar que, más allá de la implementación de tecnología, todo gira en torno a la verificación de identidad. La idea es cerrar la puerta a perfiles falsos o suplantaciones, un problema que ha afectado a usuarios y conductores.

Ante esto, ahora las plataformas deben fortalecer sus procesos de validación de antecedentes y el uso de herramientas adicionales. De hecho, varias de estas funciones ya venían implementándose. Por ejemplo, Uber aseguró que mecanismos como el PIN de verificación, el rastreo por GPS o los canales directos de contacto con emergencias hacen parte de su operación y ahora se consolidan con esta normativa.



Qué deben hacer ahora las aplicaciones de transporte en la ciudad

Uno de los pilares de este modelo radica en el uso de inteligencia artificial para prevenir incidentes antes de que ocurran. Plataformas como DiDi ya han desarrollado sistemas que analizan patrones de comportamiento en tiempo real.

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Estas herramientas permiten identificar trayectos inusuales, horarios críticos e incluso zonas de mayor exposición, activando alertas o ajustando la asignación de conductores.

El acuerdo también deja claro que la seguridad no es solo responsabilidad de las autoridades, sino compartida con las plataformas, que manejan datos clave de cada viaje.