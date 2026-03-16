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Blu Radio  / Turismo  / Festival del Rodeo en Tauramena 2026: programación, fechas y artistas

Festival del Rodeo en Tauramena 2026: programación, fechas y artistas

Tauramena atrae a cientos de turistas con sus réplicas del arca de Noé y las pirámides de Egipto, atractivos clave durante el XLV Festival Internacional Folclórico del Rodeo en 2026.

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