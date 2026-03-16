Festival del Rodeo en Tauramena 2026: programación, fechas y artistas

Tauramena se prepara para el XLV Festival Internacional Folclórico del Rodeo, que se realizará del 18 al 22 de marzo de 2026 en este municipio de Casanare. La festividad busca consolidarse como el principal epicentro cultural y turístico de los Llanos Orientales durante esta semana.



Programación y artistas confirmados en Tauramena

La nómina musical para esta edición incluye a reconocidos exponentes de diversos géneros como Alan Ramírez, Natalia Curvelo, Luis Alfonso, Elder Dayán y Walter Silva. Según los organizadores, el evento no se limitará a los conciertos, sino que integrará espacios de identidad llanera como la tradicional cabalgata, la joropera, una travesía ciclística y el mercado campesino, actividades lideradas por la administración del alcalde Javier Álvarez Alfonso y la gestora social Deicy Naybeth Olarte.

Atractivos turísticos y seguridad en Casanare

Ubicado a cinco horas de Bogotá y 45 minutos de Yopal, Tauramena ha transformado su realidad social tras años de conflicto armado. Este entorno permite a los visitantes disfrutar con confianza de atractivos singulares como las réplicas del Arca de Noé y las pirámides de Egipto, además de destinos de naturaleza como el Mirador Farallones, Oasis Ecopark y experiencias de safari llanero.

Replica del arca de Noe en Tauramena, Casanare Foto: suministrada

Para garantizar el orden durante los cinco días de fiesta, se diseñó un dispositivo especial con autoridades militares y de policía. Esta estrategia de seguridad respalda una robusta infraestructura de servicios que incluye una amplia oferta de alojamiento y gastronomía típica.



El festival se perfila así como un motor de desarrollo que dinamiza la economía local, generando cientos de empleos a través del turismo de naturaleza y el avistamiento de aves en haciendas tradicionales.