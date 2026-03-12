El destino a menos de tres horas de Bogotá que las mujeres prefieren ir solas

De acuerdo con cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Dirección General de Migración y Extranjería, el número de viajeros colombianos en Costa Rica ha crecido un 11.82 % en 2025 en comparación con el año anterior, pero, además, de mujeres colombianas que, en un 75 %, prefieren visitar este país totalmente solas.

Este destino, ubicado a dos horas y 20 minutos de Bogotá, se ha convertido en uno de los favoritos de miles de mujeres colombianos que, según este mismo estudio, se ha dado por la conservación de su extraordinaria biodiversidad y en prácticas que vinculan desarrollo económico con protección ambiental y que, según ellas, “ofrece un bienestar de conexión con la naturaleza”, es decir, que ven este país como una oportunidad de desconexión.

Además, de tres destinos que se han vueltos muy famosos entre las mujeres viajeras, existe Red Sofía, una iniciativa liderada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), que trabaja con empresas, comunidades y actores del sector para impulsar capacitaciones, sensibilización y protocolos de atención a las viajeras.

Alajuela, Costa Rica Foto: AFP

¿Cómo se puede llegar a Costa Rica desde Bogotá?

El vuelo para llegar a San José desde Bogotá se encuentra entre 1.2 o hasta 2.5 millones de pesos, dependiendo la aerolínea y la temporada en que se realice el viaje, en donde prima la disponibilidad ya sea de Avianca, Latam o la de su preferencia.



Dicho trayecto tiene una duración aproximada de dos horas y 20 minutos, por lo cual suele ser un destino de muy poco tiempo y práctico para conocer algo diferente.

¿Cuáles son los destinos favoritos de las mujeres?