En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / El destino a menos de tres horas de Bogotá que las mujeres prefieren ir solas

El destino a menos de tres horas de Bogotá que las mujeres prefieren ir solas

Este destino se ha vuelto famosos por sus planes turísticos y diversos paisajes paradisíacos, que ha tenido un crecimiento de viajeras en los últimos meses por una razón en especial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad