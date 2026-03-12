Lotería del Quindío, resultado del último sorteo hoy jueves 12 de marzo de 2026

La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del jueves 12 de marzo de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 3005, una jornada que despertó gran expectativa en distintas regiones del país gracias a su atractivo plan de premios.



Premio mayor de la Lotería del Quindío

El resultado más destacado de la noche fue el número , ganador del premio mayor de $2.000 millones. El poseedor del billete con esta combinación se convirtió en el nuevo millonario del sorteo 3004, una edición que se posiciona como una de las más relevantes del año dentro del calendario de esta reconocida lotería colombiana.



Premios secos del sorteo 3006

Además del premio mayor, la jornada también entregó múltiples premios secos, ampliando las posibilidades de ganar para los jugadores en diferentes categorías.

La entidad recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente el número y la serie del billete original, ya que ambos datos son indispensables para confirmar cualquier posible premio.



Sorteo en vivo de la Lotería del Quindío

Los resultados oficiales del sorteo pueden consultarse a través de las transmisiones en vivo y canales institucionales de la Lotería del Quindío, donde se publica información verificada para garantizar transparencia en cada jornada.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso para reclamar los premios depende del valor obtenido y requiere cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Premios menores a $5.000.000

Los ganadores deben presentar:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Billete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones.

Premios mayores a $5.000.000



Se requiere:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Billete original.

RUT actualizado.

Certificación de una cuenta bancaria activa a nombre del ganador.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1393 de 2010, los premios pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo oficial de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través del canal regional Telecafé, lo que permite a los jugadores seguir los resultados cada semana.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados:



Puntos de venta oficiales.

Agencias físicas y plataformas virtuales.

Club de Abonados.

Oficinas de la Lotería del Quindío.

Para conocer más detalles sobre resultados, plan de premios, reglamentos y procesos de reclamación, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la entidad, donde se publica información actualizada y verificada para el público en general.