Lotería del Quindío, resultado del último sorteo hoy jueves 12 de marzo de 2026

La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del jueves 12 de marzo de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 3005, una jornada que despertó gran expectativa en distintas regiones del país gracias a su atractivo plan de premios.
El resultado más destacado de la noche fue el número , ganador del premio mayor de $2.000 millones. El poseedor del billete con esta combinación se convirtió en el nuevo millonario del sorteo 3004, una edición que se posiciona como una de las más relevantes del año dentro del calendario de esta reconocida lotería colombiana.
Además del premio mayor, la jornada también entregó múltiples premios secos, ampliando las posibilidades de ganar para los jugadores en diferentes categorías.
La entidad recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente el número y la serie del billete original, ya que ambos datos son indispensables para confirmar cualquier posible premio.
Los resultados oficiales del sorteo pueden consultarse a través de las transmisiones en vivo y canales institucionales de la Lotería del Quindío, donde se publica información verificada para garantizar transparencia en cada jornada.
El proceso para reclamar los premios depende del valor obtenido y requiere cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Premios menores a $5.000.000
Los ganadores deben presentar:
Premios mayores a $5.000.000
Se requiere:
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1393 de 2010, los premios pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.
El sorteo oficial de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través del canal regional Telecafé, lo que permite a los jugadores seguir los resultados cada semana.
Los billetes oficiales pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados:
Para conocer más detalles sobre resultados, plan de premios, reglamentos y procesos de reclamación, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la entidad, donde se publica información actualizada y verificada para el público en general.