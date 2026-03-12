Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 12 de marzo de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país con la realización del sorteo número 2837, llevado a cabo en la noche del jueves 12 de marzo de 2026.

Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en diferentes regiones de Colombia y reafirmó el posicionamiento de este tradicional juego de azar como uno de los más consultados cada semana.



Premio Mayor de $10.000 millones

El resultado más destacado de la jornada fue el númer: , ganador del Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el gran protagonista del sorteo, marcando un momento especial para su afortunado poseedor y generando expectativa entre los jugadores que cada jueves siguen atentamente este tradicional sorteo.



Premios secos del sorteo 2837 de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una amplia variedad de premios secos en distintas categorías, lo que amplía las posibilidades de ganar para quienes participan en este popular juego de azar.



Una tradición que respalda la salud en Colombia

Con más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales del país. Su completo plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la constante aparición de ganadores en distintas regiones fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.

Además, parte de los recursos generados por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia, lo que refuerza el impacto social de esta lotería y su importancia dentro del panorama de los juegos de suerte y azar en el país.

Los resultados publicados corresponden a los números oficiales del sorteo 2837 del 12 de marzo de 2026. Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá para confirmar cualquier premio.