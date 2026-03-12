En vivo
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial Martha Lucía Zamora: "La derecha oculta la verdad"

Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial Martha Lucía Zamora: "La derecha oculta la verdad"

El candidato presidencial cuestionó la postura de Juan Daniel Oviedo sobre la JEP luego de confirmarse su alianza como aspirante a la Vicepresidencia con Paloma Valencia.

