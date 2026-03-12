Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial Martha Lucía Zamora: "La derecha oculta la verdad"

El candidato presidencial Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial Martha Lucía Zamora realizaron una radiografía sobre su candidatura y las aspiraciones que tienen para pasar la primera vuelta en las elecciones del 31 de mayo. En ese sentido, cuestionaron a los aspirantes de derecha y afirmaron que este sector político quiere “oculta la verdad” en temas relacionados con el proceso de paz y la justicia transicional (JEP) en Colombia.

"Aquí hay 10 millones de víctimas que vamos a reparar, y aquí hay unas instituciones para que se conozca la verdad, para la no repetición de crímenes atroces. Por eso no queremos que vuelva la derecha, porque la derecha oculta la verdad", afirmó Barreras en entrevista con Recap Blu.

En ese sentido, el candidato defendió la trayectoria de Zamora, quien ha sido magistrada auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de ocupar cargos como fiscal general encargada y directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Barreras aseguró que su compañera de fórmula representa una defensa auténtica de la institucionalidad y del acuerdo de paz.

Roy Barreras // Foto: Blu Radio

Además, Barreras cuestionó la posición de Juan Daniel Oviedo, quien es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, senadora del centro Democrático y quien ha manifestado que no va a continuar la JEP.



"Oviedo dice: 'A mí me gustaría que la JEP se defendiera', pero al minuto siguiente de su inscripción hoy, de su anuncio, la senadora Paloma Valencia, con coherencia desde su punto de vista, dijo: 'No, nosotros mantenemos la misma posición contra la JEP'. Y hasta ahí llegó el aporte del doctor Oviedo en defensa de la JEP", dijo Roy.



¿Le alcanzará los votos?

Barreras también se refirió a los resultados de la consulta del Frente por la Vida, en la que obtuvo más de 257.000 votos dentro de un total cercano a 600.000 sufragios. Aunque reconoció que esperaba una votación mayor, comparó el resultado con una clasificación al Mundial del Fútbol.

“Es como cuando la selección clasifica al mundial: se puede ganar 1-0 o 7-0, pero lo importante es que se clasificó”, afirmó, al insistir en que la campaña presidencial apenas comienza.

Por su parte, Zamora relató que la invitación a integrar la fórmula llegó de manera inesperada. Contó que el día en que recibió la llamada de Barreras estaba celebrando su cumpleaños y salía al cine con su hija cuando recibió la propuesta. Aunque pidió unos minutos para pensarlo, aseguró que en el fondo tenía claro que aceptaría, pues comparte principios como la defensa de la Constitución de 1991, el acuerdo de paz y la institucionalidad democrática.