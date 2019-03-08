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Blu Radio  / Martha Lucia Zamora

Martha Lucia Zamora

Debate vicepresidencial.jpg
Caribe

Bajar las tarifas de energía en el Caribe, la apuesta de los candidatos vicepresidenciales

Nueve de los candidatos a la Vicepresidencia participaron en un debate realizado este martes en Barranquilla.

Martha Lucía Zamora
Noticias

"Del alcalde al presidente hay un gran trecho": Martha Lucía Zamora sobre ruptura con Petro

La exfuncionaria del Gobierno Petro relató cuál fue el punto de quiebre con el mandatario para dar un paso al costado. También expresó su preocupación por la postura del presidente con la justicia.

Roy Barreras y Martha Lucía Zamora
Noticias

Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial Martha Lucía Zamora: "La derecha oculta la verdad"

El candidato presidencial cuestionó la postura de Juan Daniel Oviedo sobre la JEP luego de confirmarse su alianza como aspirante a la Vicepresidencia con Paloma Valencia.

Martha Lucia Zamora
Judicial

Martha Lucia Zamora: “Álvaro Leyva me increpó y me trató de corrupta”

No para la novela de la licitación de los pasaportes, hoy declaró ante la Procuraduría Martha Lucia Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional Jurídica del Estado.

Martha-Lucía-Zamora.jpg
Nación

Martha Lucía Zamora sobre licitación de pasaportes: ”Es legítima la decisión del secretario”

Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, habló en Blu Radio sobre la decisión del secretario general de la Cancillería de adjudicar el contrato de pasaportes a la empresa Thomar Greg and Sons.

Canciller Leyva.jpg
Nación

Canciller no ha pedido ser escuchado en investigación sobre licitación de pasaportes: fiscal Barbosa

De acuerdo con el fiscal general, Francisco Barbosa, este caso de la licitación de los pasaportes posiblemente tenga una “continuación” el próximo año; el canciller Álvaro Leyva aún no responde.

Paula Robledo Silva
Nación

Paula Robledo Silva reemplazará a Martha Zamora como directora de la Agencia Jurídica del Estado

Según reveló Mañanas Blu 10 AM, la nueva directora de la Agencia Jurídica del Estado ya trabaja en la entidad como directora de Políticas y Estrategias.

Canciller Álvaro Leyva Durán (4).jpg
Política

“El jefe de la diplomacia, canciller Leyva, llegó al Congreso con los taches arriba”: Lidio García

El presidente de la Comisión Segunda del Senado aseguró que el canciller Álvaro Leyva se dedicó a hablar de otros temas y no de la polémica por la licitación de los pasaportes. “Fueron puras evasivas”, dijo.

El canciller Álvaro Leyva se refiere al expresidente Juan Manuel Santos
Nación

En tensionante debate, canciller Leyva pide investigar a su hijo y niega maltrato a Zamora

El canciller Leyva negó rotundamente haber gritado a Martha Lucía Zamora, saliente directora de la Agencia Nacional de Seguridad del Estado, quien por medio de una una carta en la que deja entrever problemas internos en la Cancillería.

Juan Carlos Losada Perdomo y Álvaro Leyva
Primicia
Nación

La relación de vieja data de Álvaro Leyva y Juan Carlos Losada Perdomo

En 2004, el entonces fiscal Losada Perdomo precluyó una investigación en contra del hoy canciller Leyva, quien lo acaba de nombrar director de Asuntos Jurídicos Internacionales de Cancillería.

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